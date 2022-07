Groupement du paiement mobile Maroc (GP2M) tient son assemblée générale ordinaire

L’Assemblée générale ordinaire du Groupement du paiement mobile Maroc (GP2M) s’est tenue jeudi 30 juin 2022 à la succursale Bank Al Maghrib à Casablanca.

L’assemblée a approuvé le bilan des actions et les comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu’arrêtés par le Conseil d’Administration dans sa réunion du 22 juin 2022 et tels que certifiés dans les rapports du commissaire aux comptes.

Durant la réunion, les membres du groupement ont appelé à accélérer la généralisation des transferts d’argent aux citoyens concernés par programmes de subventions publics, par le biais sur les portefeuilles électroniques (M-wallets) comme c’est le cas déjà pour le programme Tayssir ou les remboursements accordés dans le cadre du régime de l’assurance maladie obligatoire (AMO).

Aujourd’hui, l’écosystème du paiement mobile totalise plus de 6,2 millions de porteurs de M-Wallet, dont 90% sont émis par 13 établissements de paiements.

Les 10% restant sont émis par les Banques. Aussi, tous les types de transaction sont aujourd’hui interopérables entre les membres du groupement et les crédits en comptes sont instantanés et sécurisés.

De plus, les services de paiement mobile offerts aujourd’hui sur les M-wallets par les membres du groupement sont le paiement chez les commerçants sur smartphone ou sur TPE, l’envoi des paiements à distance, le paiement E-commerce, le transfert d’argent entre particuliers ainsi que les retraits sur les guichets automatiques (actuellement sur tout le réseau de BANK OF AFRICA et progressivement sur l’ensemble du réseau bancaire nationale).

Aujourd’hui, la majorité des opérateurs offre la création de M-wallet à distance à partir de l’application mobile et sur la base de vérification électronique de la CIN.