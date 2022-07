US-Africa Business Summit : Création du Conseil d'affaires Maroc-Mozambique

Un mémorandum d’entente pour la mise en place du Conseil d’affaires Maroc-Mozambique a été signé, ce mercredi à Marrakech, par le Président de la CGEM, Chakib Alj et le Président de la Confederation of Economic Associations of Mozambique (CTA) Agostinho Zacarias Vuma, lors du US-Africa Business Summit. Ce Conseil d’affaires aura pour mission de créer des synergies et des canaux de communication entre les entreprises marocaines et mozambicaines, de promouvoir l'échange d'expertise et de savoir-faire ainsi que de favoriser l'investissement et le co-investissement dans les secteurs d'intérêt commun, qui seront identifiés. Il vise également à accompagner les entreprises, notamment les TPME, à réussir leur implantation et leur développement à l'international.

La conclusion de cet accord vise à renforcer la coopération économique entre les secteurs privés du Maroc et du Mozambique. Elle prévoit également l’organisation de forums et délégations pour rapprocher davantage les deux communautés des affaires en faveur d'un partenariat gagnant-gagnant durable, indique-t-on dans un communiqué.

La signature de ce mémorandum s’est tenue en marge de la table ronde «From Made in Africa to Made with Africa» organisée par la CGEM et modérée par Abdou Diop, président de la Commission Afrique de la CGEM. Cette discussion avait pour objectif de déterminer les moyens de consolidation de la coopération entre les acteurs publics et privés et les actions à entreprendre pour dynamiser les investissements et co-investissements entre pays africains et entre l'Afrique et les États-Unis, en faveur de la construction de chaînes de valeur industrielles.