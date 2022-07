En 2022, environ 1.000 migrants morts dans leurs tentatives d’atteindre l’Espagne

Selon un rapport de l’ONG "Caminando Fronteras", 978 migrants sont morts noyés durant le premier semestre 2022 alors qu’ils tentaient d’entrer en Espagne. 800 personnes ont péri dans les eaux des Iles Canaries, 101 personnes sur la route algérienne et 35 dans le Détroit Gibraltar. Les corps de 87,83% des migrants disparus en mer n’ont pas été retrouvés, déplore l’association.

«Ce sont des gens qui ont perdu la vie à cause de politiques appliquées à certaines personnes en déplacement», dénonce l'organisation. Le bilan macabre fait état de la mort de 118 femmes et 41 enfants. Les mois de janvier et juin se sont avérés être les plus meurtriers, avec respectivement 306 et 290 décès.

Au total, 18 bateaux ont disparu et il y a eu 44 naufrages qui se sont produits, entre autres, parce que les moyens de recherche et de sauvetage n'ont pas été activés ou n'ont pas été lancés rapidement, en raison du manque de coordination entre l'Espagne et le Maroc, selon "Caminando Fronteras".

Le rapport de l’ONG estime, par ailleurs, à 40 le nombre des migrants morts, le 24 juin, lors de l’assaut de la frontière de Melilla.