Un sommet USA-Afrique mi-décembre prochain à Washington

Le président américain a annoncé, mercredi, qu'il accueillera un sommet USA-Afrique à Washington du 13 au 15 décembre prochain. Dans un communiqué, Joe Biden a indiqué que ce sommet entend «mettre en avant l’engagement durable des États-Unis envers l'Afrique et souligner l'importance des relations américano-africaines et d'une coopération accrue sur les priorités mondiales partagées». L'évènement se veut aussi l'occasion de «mieux favoriser un nouvel engagement économique, renforcer l'engagement des États-Unis et de l'Afrique en faveur de la démocratie et des droits de l'Homme», a-t-il relevé.

Parmi les objectifs affichés figurent aussi, a ajouté le président américain, d’atténuer l'impact de la pandémie de Covid-19 et des futures pandémies, renforcer la santé régionale et mondiale, promouvoir la sécurité alimentaire, favoriser la paix et la sécurité, répondre à la crise climatique et raffermir les liens avec la diaspora. «Je me réjouis de travailler avec les gouvernements africains, la société civile, les communautés de la diaspora aux Etats-Unis et le secteur privé pour continuer à renforcer notre vision commune de l'avenir des relations entre les États-Unis et l'Afrique» a encore indiqué le locataire de la Maison Blanche.

Un Sommet des affaires USA-Afrique tient sa 14e édition du 19 au 22 juillet courant à Marrakech, à l'initiative du Corporate Council on Africa (CCA). Placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, ce Sommet connaît la participation d'une importante délégation gouvernementale américaine, des ministres africains et des décideurs des plus grandes multinationales américaines et des milieux d'affaires du continent africain. Le conclave représente aussi une opportunité de consolider le positionnement stratégique du Maroc, seul pays africain ayant conclu un accord de libre-échange avec les Etats-Unis, en tant que hub pour l’Afrique et partenaire économique de référence pour les Etats-Unis.