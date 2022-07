Athlétisme : Un Hispano-marocain décroche une médaille de bronze aux Mondiaux d’Oregon

L'athlète Mohamed Katir El Haouzi (C). / DR

Aux Championnats du monde d’Athlétisme, qui se déroulent jusqu'au 24 juillet à Oregon aux Etats-Unis, Mohamed Katir El Haouzi, d’origine marocaine, a offert à l’Espagne une médaille de bronze sur 1 500 m. L’athlète, né en 1998 à la ville de Ksar El Kébir, située au nord du Maroc, est le fils d’un immigré arrivé sur les côtes espagnoles à bord d'une patera. Après des débuts au football, le jeune maroco-espagnol de 24 ans se tourne vers l’athlétisme. Un choix qui s’avère, par la suite, concluant.

Cet exploit réalisé par celui surnommé «Mo» par les médias ibériques, n’est pas sans rappeler le bilan d’Abderrahman Aït Khamouch sous les couleurs de l'Espagne. Un autre Marocain qui avait réussi à donner à son pays d’accueil, quatre médailles aux Jeux paralympiques d'été : d’argent et de bronze en 2008 à Pékin sur 1 500 m et 800 m ; d’argent en 2012 à Londres sur le Marathon et d’argent en 2016 à Rio de Janeiro sur la même discipline.

Comme pour le père de Mohamed Katir, Ait Khamouch est arrivé en Espagne de manière irrégulière. L’ancien chef du gouvernement, José Luis Rodriguez Zapatero lui avait accordé, quelques mois avant l’ouverture des Jeux paralympiques d’été de 2008, la nationalité espagnole à titre exceptionnel.