Maroc - Espagne : «Niveaux records» d’émissions de carbone à cause des feux de forêts

Le service de surveillance atmosphérique Copernicus de l’Union européenne a averti que les récents feux de forêts en Espagne et au Maroc avaient généré plus d’émissions de carbone, en juin et juillet de cette année, qu’à la même période depuis 2003. Avec 1,3 million de tonnes, «les émissions de l’Espagne sont déjà plus élevées qu’au cours des 20 dernières années», a déclaré Mark Parrington, scientifique en chef de Copernicus, cité par l’agence de presse Reuters. Dans la péninsule ibérique, le précèdent record est de 1,1 million de tonnes, enregistré en 2012.

Selon la même source, le Maroc a établi un nouveau record de 480 000 tonnes d’émissions carbonique provenant des feux de forêt, enregistrés en juin et juillet de cette année. Il s’agit du chiffre le plus élevé au cours de toutes les périodes de juin à juillet, au cours des deux dernières décennies. «Selon la direction du vent, la situation pourrait vraiment se détériorer et affecter la qualité de l’air, ce qui pourrait impacter des dizaines et des centaines de milliers de personnes», a ajouté Parrington.

Copernicus comptabilise tout le carbone émis par les incendies dans ses données, y compris les gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone et le méthane. L’agence estime que le changement climatique exacerbe les conditions favorables aux feux de forêts et à leur propagation rapide, avec des conséquences aussi sur le bien-être humain.

Ces feux favorisent l’augmentation exponentielle des émissions de gaz à effet de serre, facteurs du réchauffement de la planète et de la pollution atmosphérique, explique l’agence. Ces éléments menacent aussi la santé, puisqu’ils créent le terreau des troubles cardiovasculaires et respiratoires.