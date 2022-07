Pénurie d’eau : L’IAAS Maroc organise un congrès mondial à Rabat

Pour sa 65e édition, l’IAAS Maroc, placé sous la tutelle du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts organise du 24 juillet au 7 août, le Congrès Mondial des étudiants en agriculture à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II sur la thématique de «la pénurie de l’eau et ses effets sur la sécurité alimentaire».

Cette année, le congrès aura lieu au Maroc et sera organisé par l’Association internationale des étudiants en agriculture et sciences connexes. Cet événement sera l’occasion discuter du phénomène de la sécheresse et de la thématique «la pénurie de l’eau et ses effets sur la sécurité alimentaire».

Cet événement sensibilisera également sur l’extrême urgence d’accorder toute l’attention au traitement de la problématique de l’eau afin d’en prévenir les effets de sa pénurie, notamment sur la sécurité alimentaire actuelle, mais aussi celle qui risque d’hypothéquer l’avenir des générations futures. Durant ce congrès, des intervenants du monde entier livreront des conférences, et proposeront des workshops répondant à la thématique «la pénurie de l’eau et ses effets sur la sécurité alimentaire».

Selon les chiffres officiels du département des affaires économiques et sociales des Nations unies, la pénurie d'eau touche actuellement près de 700 millions de personnes a travers 43 pays. A très court terme, en 2025, près 1,8 milliard de personnes pourraient vivre dans des pays ou des régions frappés par une pénurie d'eau complète et les deux tiers de la population mondiale pourraient vivre dans des conditions alarmantes de stress hydrique.

Par ailleurs, selon les chiffres avancés lors de la conférence sur «le droit à l’eau» à Rabat, la situation semble être particulièrement alarmante au Maroc. En effet, le Maroc enregistre sa pire sécheresse depuis 40 ans.