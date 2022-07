Armement : Le Maroc signe un accord avec Israël pour l’achat de drones

Le Maroc et Israël ont signé un contrat pour l'achat de drones israéliens de type Harop, aussi nommé drone suicide ou drone kamikaze. Selon les médias israéliens, ces drones ont une portée de 1 000 km, transportent environ 20 kg d'explosifs et peuvent rester en l'air Jusqu'à sept heures. Ils sont également capables d'attraper une cible, de plonger et d'exploser dessus.

Dans des déclarations à la presse, le général Ran Kochav, porte-parole de l'armée israélienne, a expliqué que la visite du chef d'état-major de Tsahal, Aviv Kokhavi, au Maroc vise à faire avancer les initiatives militaires entre les deux pays pour l'année 2023, ainsi qu'à renforcer la coopération militaire dans les domaines de formation, d'échange d'expériences, de développement d'armes, de transfert de connaissances et peut-être aussi d'armes.

Lors de sa visite au Maroc, le chef d'état-major de l'armée israélienne rencontrera des responsables de la sécurité dans le pays et des membres de la communauté juive du Maroc, rappellent les mêmes sources. A rappeler que les médias israéliens avaient déjà rapporté, en novembre de l'année dernière, que le royaume avait signé un accord avec Israël d'une valeur de 22 millions de dollars pour acheter ce type de drone.