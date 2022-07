Dialogue social : Ait Taleb se réunit à Rabat avec l'UGTM

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb a tenu, mercredi à Rabat, une rencontre de concertation avec la secrétaire générale de l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), Naama Mayara, et des membres du bureau exécutif du syndicat. Au cours de cette réunion, tenue au siège central du syndicat dans le cadre des discussions et échanges pour la réussite de la mise en œuvre du chantier royal relatif à la réforme du système de santé, le ministre a passé en revue les principaux piliers du projet de loi-cadre n°06-22 relatif au système national de santé, adopté en Conseil des ministres, présidé par le roi Mohammed VI le 13 juillet au Palais Royal à Rabat.

Khalid Ait Taleb a réaffirmé que cet important projet de réforme bénéficie de la haute sollicitude royale, concrétisée par les directives royales visant à repenser de manière radicale le système de santé et le coupler à la protection sociale, notamment la couverture maladie, et apporte un ensemble de privilèges pour les citoyennes et citoyens tout en accordant une grande importance aux ressources humaines. A cet égard, le ministre s'est félicité de l'engagement sérieux et responsable ainsi que de la contribution efficace des centrales syndicales à l'amélioration des conditions des travailleurs de la santé et la réalisation de la paix sociale, réaffirmant l'engagement de son département à préserver les acquis et sa détermination à continuer à travailler et à coopérer avec tous les partenaires sociaux pour l'amélioration des conditions matérielles et morales du personnel de santé.

De son côté, Naama Mayara a salué la démarche entreprise par le ministre de la Santé et de la protection sociale lors de ce nouveau round de dialogue social sectoriel en visitant les centrales syndicales afin de se concerter sur les orientations générales du projet de la loi-cadre et de les impliquer dans les décisions pour assurer l'efficience et l'efficacité du système de santé.

Lundi, le ministre de la Santé et de la protection sociale a tenu une réunion avec le Secrétaire général et des membres du secrétariat général de l'Union marocaine du travail (UMT) dans le cadre des concertations avec les centrales syndicales représentées dans le secteur qui vont se poursuivre dans les jours à venir.