La délégation parlementaire marocaine n’a pas été reçue par le président mauritanien

La délégation parlementaire marocaine, conduite par le président de la Chambre des conseillers, le Sahraoui Naam Miyara, a conclu hier sa visite en Mauritanie. Contrairement à ce qui a été annoncé par des médias à Nouakchott, la mission marocaine n’a pas été reçue par le président de la république, Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani.

Le programme de la délégation s’est limité à des réunions avec le président de l’Assemblée nationale, Cheikh Ould Ahmed Ould Bayeh. Les deux parties ont, d'ailleurs, signé, le 18 juillet, un mémorandum d’entente et lancé le forum parlementaire maroco-mauritanien.

A cette occasion, Naam Miyara a défendu le plan marocain d’autonomie au Sahara. «Par cette initiative, le royaume espère désamorcer la tension artificielle dans notre région et entre nos frontières, et créer un espace sûr épargné par le crime organisé, le trafic de drogue et des êtres humains, et de l'activité des groupes terroristes», a-t-il souligné dans une allocution.

Pour rappel, le président mauritanien Ould El Ghazouani avait reçu, en mars 2021, Bachir Mustapha Sayed du Polisario. L’ancien président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz avait accordé, le 11 mars 2013, une audience à une délégation du Parti de l’Istiqlal (PI) conduite alors par secrétaire général, Hamid Chabat.