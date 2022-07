Deux Marocains blessés dans une fusillade à Marbella

Un Néerlando-marocain, dont l’identité n’a pas encore été révélée, a été interpellé cette semaine, suite à une fusillade dans une boîte de nuit à Marbella, dimanche soir. Selon le média néerlandais Crimesite, l’homme âgé de 40 ans était hospitalisé sous garde policière pour de graves coups de couteau. L’individu a été interpellé après avoir quitté l’hôpital et devrait comparaître devant le tribunal ce mercredi, ajoute la même source.

La police espagnole a également arrêté un deuxième suspect, un Néerlandais de 26 ans, qui était présent à la fête avec le tireur, poursuit la même source qui rappelle que ce dernier a ouvert le feu dans la zone VIP de la discothèque Opium Marbella dimanche soir après avoir été poignardé.

Cinq personnes ont été blessées dans la fusillade, dont deux grièvement. Une Marocaine de 32 ans et un Irlandais de 32 ans sont toujours grièvement blessés aux soins intensifs avec des blessures par balle à l'abdomen, au bassin et à la poitrine alors que les deux autres blessés sont un homme de 18 ans et un homme de 36 ans, blessés par balle, mais sans gravité.

La même source ajoute que la police espagnole soupçonne le tireur néerlandais, originaire de la ville marocaine de Tétouan, d'avoir tiré en état de légitime défense lorsqu'il a été attaqué avec un couteau. Il n'aurait pas frappé son agresseur mais ses balles ont touché des personnes présentes. Son assaillant, qui s'est enfui après la fusillade, est porté disparu depuis et est activement recherché par la police espagnole.

Selon des témoins oculaires, une bagarre a éclaté entre deux groupes dans la zone VIP de la discothèque, qui se disputaient au sujet d'une femme. L'homme encore inconnu s'en est pris au Néerlando-marocain et a ensuite été expulsé du club par des agents de sécurité. Il serait alors revenu avec un couteau et aurait poignardé sa victime à plusieurs reprises. Dans le chaos qui a suivi la fusillade, les deux Néerlandais se sont enfuis, ont arrêté une ambulance et auraient menacé des ambulanciers pour l'emmener à l'hôpital.