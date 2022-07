Sahara : L'Algérie annonce de nouvelles mesures contre l'Espagne

L'Algérie poursuit sa guerre économique et politique contre l'Espagne, en représailles à sa décision de soutenir le plan d’autonomie proposé par le Maroc au Sahara. Après avoir empêché ses banques de traiter avec l'Espagne, Alger s’intéresse aux contrats signés avec des entreprises espagnoles, en plus de la coopération sécuritaire.

Ainsi, le voisin de l’Est vient de décider d’annuler un contrat d'achat d'avions spécialisés dans la lutte contre les incendies auprès de la société espagnole Plysa. Des sources de l'entreprise ont confirmé que le contrat avait été annulé «en raison de la crise diplomatique entre les deux pays». Le contrat prévoyait l'acquisition de quatre appareils avec la possibilité de l’étendre à 6 en fonction des besoins éventuels.

Signé en septembre dernier, il s’agissait du premier contrat international pour l'entreprise espagnole, qui a néanmoins exprimé son espoir que cette décision soit annulée. L'année dernière, l'Algérie avait en effet demandé l'aide de la société espagnole après les incendies de forêt dans le pays, ayant fait 70 morts.

D'autre part, l'agence espagnole EFE a rapporté que le service des douanes du port d'Alger a demandé aux autorités du pays de «clarifier la relation commerciale avec l'Espagne», en raison du blocus imposé sur les marchandises importées du royaume ibérique depuis la décision du gouvernement algérien de suspendre le traité d'amitié avec l'Espagne, le 8 juin. Dans une lettre datée du 23 juin et adressée à la Direction générale des douanes algériennes, le service des douanes du port a demandé des éclaircissements sur la manière de traiter les marchandises espagnoles importées avant le 9 juin, qui sont toujours bloquées dans le port.

Des sanctions touchant les informations de renseignement

En plus d’avoir imposé des restrictions sur les relations économiques avec l'Espagne et d’avoir rappelé auparavant l'ambassadeur d'Algérie à Madrid, qui a récemment été nommé à Paris, le gouvernement algérien a décidé de suspendre tout échange d'informations jugées «non vitales» sur les questions antiterroristes avec Madrid. Des médias espagnols ont rapporté que l'Algérie avait considérablement réduit sa coopération avec l'Espagne ces derniers mois et coupé toutes sortes d'échanges «non vitaux» avec les services secrets et les forces et agences de sécurité de l'État.

Des sources du ministère espagnol de l'Intérieur ont déclaré au journal El Espanol que l'échange d'informations avec l'Algérie a diminué depuis la décision de Pedro Sanchez de soutenir la proposition marocaine d'autonomie au Sahara. Les deux pays continuent toutefois de coopérer sur les questions de terrorisme, mais «de manière moins intense qu'auparavant».

L'échange d'informations, selon les mêmes sources, s'est limité à des alertes aux experts espagnols de la lutte contre le terrorisme concernant l'entrée d'extrémistes en Europe «en utilisant des routes migratoires irrégulières dans des bateaux qui arrivent en Espagne» depuis les côtes algériennes. Le journal a confirmé qu'avant que Madrid n'annonce un changement de position sur le conflit du Sahara, des vols réguliers étaient opérés vers Alger pour renvoyer les migrants irréguliers arrivés sur la péninsule ibérique. Toutefois, cela a été suspendu depuis la fin du printemps dernier.

Les médias espagnols assurent que face à cette situation, le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Alparis a décidé de «renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme avec d'autres pays africains», rappelant qu’il a entamé ce mercredi une tournée qui le conduira en Mauritanie et au Sénégal.