Sécurité alimentaire : Les parlementaires pour un mécanisme de gestion du stock stratégique

Le groupe de travail thématique temporaire sur la sécurité alimentaire à la Chambre des conseillers a appelé à la création d’un mécanisme national qui sera chargé de la gestion intégrale du stock stratégique et à une meilleure adéquation des indicateurs nationaux avec les Objectifs de développement durable (ODD). Dans ses recommandations incluses dans son rapport final présenté lundi lors d’une séance de discussion à la Chambre des conseillers, le groupe de travail a souligné la nécessité de mettre en place un cadre législatif et réglementaire régissant le système de gestion, les conditions de stockage, les sources de financement et autres mesures nécessaires pour l’instauration d’un système intégré de gestion et de sécurisation du stock stratégique des produits de base.

En ce qui concerne le stockage, le rapport recommande un système de contrôle efficace relatif à l'approvisionnement en stock alimentaire et aux modalités de sa gestion, ainsi que l’adoption d’un mécanisme d'alerte précoce et anticipatif contre les risques qui menacent les chaînes d'industrie et l'approvisionnement.

Le groupe de travail a aussi incité à préserver les acquis nationaux en matière de développement, notamment les grands programmes et chantiers lancés par le royaume depuis l'indépendance, appelant à la création d’une institution nationale indépendante pour la souveraineté et la sécurité alimentaire, qui serait chargée notamment de coordonner les stratégies nationales dans le domaine, d'assurer la veille et l'observation anticipative des crises éventuelles qui peuvent menacer les systèmes alimentaires et d’identifier et de proposer des modes d'intervention.

Le document appelle également à développer les labels de qualité des produits alimentaires, pour inclure l'origine, l’appellation et l'empreinte carbone, et à poursuivre l'amélioration des voies de commercialisation des produits agricoles locaux.

En ce qui concerne la sécurité sanitaire alimentaire, le groupe de travail a appelé à l'adoption d'un système de contrôle strict et transparent des stocks stratégiques du blé, tout en recommandant le développement d'un système efficace de contrôle des points de vente et des restaurants et le renforcement des outils et mécanismes de l'usage rationnel des antimicrobiens en médecine vétérinaire.