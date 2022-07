Bank Of Africa dévoile son offre pour ses clients MRE

Bank Of Africa a dévoilé, ce mercredi, son offre visant à rapprocher la banque de ses clients MRE. «Bank Of Africa se positionne comme un acteur clé dans le développement des projets des Marocains Citoyens du Monde (MCM) et renforce ainsi sa promesse de proximité auprès de sa clientèle à travers une offre de produits et services technologiques, des mécanismes d’appui au financement à forte valeur ajoutée et une série d’actions de proximité visant à renforcer les liens et à les accompagner dans leur pays de résidence, sur les traversées aller/retour et durant leur séjour au Maroc», indique le groupe dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Ainsi, pour les services technologiques, le communiqué cite l’«Agence Directe» pour ouvrir son compte à distance et 24/7, via ordinateur, tablette ou Smartphone. «Cette plateforme offre également la possibilité de discuter à tout moment avec un conseiller via le Chat ou le téléphone», poursuit la même source. Il s’agit également de l’application «BMCE Direct», qui «complète les services de l’agence directe en offrant des fonctionnalités pour gérer les comptes en ligne et effectuer des transactions bancaires», ainsi que l’application «Daba Transfer» pour transférer gratuitement l’argent vers le Maroc et en quelques clics, sans se déplacer, outre le Centre de relation clientèle «Ligne Directe».

Il s’agit également de produits sur mesure et des offres promotionnelles, à l’instar du «Pack First», gratuit pendant 12 mois et offrant plusieurs services et prestations haut de gamme, le «Taux de change très compétitif avec une exonération de la commission pour toutes les opérations de change versées sur le compte en été» ainsi que la une formule d’assistance complète «Assistance Salama». Le communiqué évoque aussi les offres «Damane Assakane» et «Salaf Dari» pour bénéficier de formules de financement sur mesure à taux préférentiel sans frais de dossier ni frais d’expertise pour les crédits immobiliers.

Enfin, l’offre comprend aussi des outils d’accompagnement des MRE investisseurs, notamment des séminaires dans plusieurs régions, des rencontres BtoB et des solutions de financement adossés au fonds MDM Invest bénéficiant de la subvention étatique.