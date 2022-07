Maroc : Le chef de l'armée israélienne reçu par El Farouk Belkhir et Abdeltif Loudiyi

Le chef de l'armée israélienne, Aviv Kohavi a été notamment reçu par le général de corps d’armée El Farouk Belkhir, Inspecteur général des FAR et Commandant la Zone Sud. / Ph. FAR-Maroc

En exécution des hautes instructions royales, le ministre délégué chargé de l’administration de la défense nationale, Abdeltif Loudiyi a reçu, mardi au siège de cette administration, le général de corps d’armée Aviv Kohavi, chef d’Etat-Major des forces de défense israéliennes, en visite de travail au Royaume du Maroc, à la tête d’une importante délégation. Cette visite vient consolider la coopération bilatérale engagée par la signature historique devant le roi Mohammed VI de l’accord tripartite Maroc-USA-Israël, le 22 décembre 2020, suivie par la signature, le 24 novembre 2021, du mémorandum d’entente dans le domaine de la coopération de défense par le ministre de la défense israélien et le ministre délégué chargé de l’administration de la défense nationale, indique un communiqué de l’État-major général des Forces Armées Royales (FAR).

Abdeltif Loudyi a mis en exergue l’engagement constant, sous le leadership du roi, en matière de gestion des défis sécuritaires, de la crise migratoire, de la pandémie du Covid-19 et de déploiement de nombreuses initiatives en faveur du rapprochement des peuples pour servir les objectifs de paix et de stabilité au Moyen-Orient, poursuit la même source. Dans ce sillage, le chef d’Etat-Major des forces de défense israéliennes a saisi cette occasion pour saluer le rôle important joué par le Maroc en tant qu’acteur de stabilité et de paix en faveur du continent africain et au Moyen-Orient. Dans le volet de la défense et dans la perspective d’instauration des bases de notre industrie de défense, Abdeltif Loudyi a affirmé l’intérêt à monter conjointement des projets industriels de défense au Maroc, souligne le communiqué.

Dans la même journée, Aviv Kohavi a été reçu par le général de corps d’armée, Inspecteur général des FAR et Commandant la Zone Sud, El Farouk Belkhir. Au cours de leurs discussions, les deux responsables militaires ont exprimé leur satisfaction du niveau des relations maroco-israéliennes, concrétisée par l’échange d’expériences et d’expertise et la participation à des exercices d’entraînements communs notamment, la participation récente de l’armée israélienne à l’exercice militaire multilatéral African Lion 2022, organisé par le Maroc et les USA.

Cette visite traduisant l’excellente coopération militaire maroco-israélienne, a par ailleurs permis d’examiner les opportunités de développer davantage les axes de cette coopération portant principalement sur la formation, le transfert de technologie ainsi que sur le partage d’expériences et d’expertises entre les Forces Armées Royales et les Forces armées israéliennes, conclut la même source.