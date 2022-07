Opération Marhaba : Plus de 700 000 MRE se sont rendus au Maroc depuis les ports espagnols

L’Opération Passage du Détroit (OPE) a dépassé les 700 000 voyageurs et les 170 000 véhicules ayant quitté vers le Maroc dans les sept ports espagnols impliqués dans l’opération Marhaba cette année. Selon les données de la Protection Civile recueillies par EFE, la phase de départ cumule 705 516 passagers et 170 293 véhicules, dont respectivement 73,2% et 74% ont embarqué depuis les ports d’Algésiras et de Tarifa.

Les deux ports gérés par l’autorité portuaire de la baie d’Algésiras sont ceux qui enregistrent le plus de trafic, avec 516 617 passagers et 126 134 véhicules au cours de cette phase de départ, qui a commencé en juin. EFE rappelle qu’au cours de la dernière semaine, 179 122 passagers ont embarqué depuis l’Espagne (127 997 à Algésiras et Tarifa) et 41 767 véhicules (29 989 dans les deux ports de Cadix).

Concernant la phase retour, qui a débuté le 15 juillet dernier, le chiffre cumulé est de 25 588 passagers, dont 21 364 ayant débarqué à Algésiras et Tarifa, et 6 700 véhicules (5 641 dans les deux ports de Cadix).