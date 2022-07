Drame migratoire : L’ONU émettra des recommandations pour l’Espagne et le Maroc

Le Mécanisme international d'experts indépendants chargé de promouvoir la justice et l'égalité raciales de l’ONU émettra des recommandations aux gouvernements espagnol et marocain, dans le sillage du drame migratoire survenu en juin dernier. L’objectif serait «d'empêcher la répétition» de ce genre d'événements, rapporte l’agence espagnole EFE.

«Nous voulons donner des recommandations concrètes aux deux gouvernements pour mettre fin à ce cycle d'affrontements meurtriers entre Subsahariens et forces de sécurité», a souligné dans un communiqué la juge sud-africaine Yvonne Mokgoro, présidente du mécanisme. Dans une note officielle, cette institution et le Groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine ont exhorté l'Espagne et le Maroc à «rendre compte de l'état d'avancement des enquêtes» lancées sur les décès du 24 juin, survenus lorsque quelque 2 000 migrants ont tenté de franchir la clôture séparant le Maroc de l'Espagne.

Les experts ont également demandé des informations sur les réglementations espagnole et marocaine et l'usage de la force dans ce type d'affaires, et ont souligné qu'«elles doivent être guidées par les principes de légalité, de précaution, de nécessité, de proportionnalité, de responsabilité et de non-discrimination». «Nous demandons à l'Espagne et au Maroc de prendre toutes les mesures concrètes nécessaires, en collaboration avec l'UE et l'Union africaine, pour garantir une responsabilité rapide, des réparations pour les victimes et empêcher que ces morts ne se reproduisent», ont-ils ajouté.

EFE rappelle qu’au lendemain du drame, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont rappelé la nécessité «en toutes circonstances de donner la priorité à la sécurité des migrants et des réfugiés» dans ce type d'événement.