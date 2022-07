Une troupe théâtrale d'Israël se produit au Maroc pour la première fois

Pour la première fois, une troupe théâtrale israélienne se produira au Maroc en septembre prochain, en offrant au public marocain trois performances à Rabat, Marrakech et Casablanca. Selon Jerusalem Post, ce projet est initié par Yassin Othman, un homme d'affaires marocain résidant à Genève, fondateur et président d'AKAL, une entreprise engagée dans le marketing international, la solidarité sociale et le développement durable en Afrique.

Les trois pièces théâtrales, interprétées par la troupe «The Jaffa Theater», sont «soutenues par le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Coopération régionale et le ministère de la Culture au Maroc», ajoute la même source. Dans une déclaration à la presse, Yigal Ezrati, PDG de «The Jaffa Theater» a affirmé que tous les membres de la troupe «sont ravis du voyage au Maroc». «Pour nous, Arabes et Juifs, travaillant ensemble toute l'année en arabe et en hébreu, le voyage au Maroc semble être une continuation naturelle de notre activité qui réunit la culture arabe et hébraïque», a-t-il ajouté.

Le groupe est composé de 25 comédiens, musiciens et staff, indique la même source, rappelant que le déplacement intervient après la normalisation des relations entre le Maroc et Israël en décembre 2020.