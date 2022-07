Feux de forêts : Mohammed Sadiki visite les zones touchées par les incendies à Larache

Le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki a effectué, lundi, une visite de terrain aux communes rurales de Souk L'qolla et Boujediane, relevant de la province de Larache, pour s'enquérir de la situation des incendies de forêt survenus dans la région. Au cours de cette visite, le ministre était accompagné du président de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Omar Moro, du gouverneur de la province, Bouassam El Alamine, des responsables de l'Agence nationale des eaux et forêts (ANEF), et de nombre de responsables locaux et d'élus.

Au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, les incendies ayant touché la forêt de Sahel El Menzla (Larache) et Mokrisset (Ouezzane) ont été définitivement maitrisés. Les efforts se poursuivent sans relâche pour contenir les incendies des forêts de L’Qolla (Larache), de Jbel Lahbib (Tétouan) et de Tassift (Chefchaouen).

L’ensemble des acteurs sont mobilisés aux côtés des équipes d’intervention et plusieurs moyens d'intervention terrestres et aériens ont été mis en place pour maitriser les flammes attisées par les températures élevées et les rafales de vents violentes. Pour atténuer l’impact de l’incendie sur l’activité agricole et venir en aide aux populations concernées, le ministère a mis en place une cellule aux niveaux central et local, en coordination avec l’ensemble des acteurs, pour identifier les mesures urgentes à actionner.

Dans une déclaration à la presse, Mohammed Sadiki a souligné que cette visite a permis de s'enquérir de la situation des habitants de ces zones et des dégâts causés par ces feux, notamment sur le couvert forestier et l'écosystème écologique de la région. Tout en saluant l'intervention «importante et coordonnée» de toutes les parties concernées, il a fait savoir que le recensement des dégâts et le diagnostic de la situation sont en cours, notant que ce diagnostic constituera la base qui permettra au gouvernement de mettre en place un programme comprenant un volet urgent pour accompagner la population concernée et un autre pour les projets intégrés afin de restructurer l'écosystème local.

Le ministre a assuré que le gouvernement va accélérer la mise en œuvre de ce programme, pour accompagner et venir en aide à la population touchée.