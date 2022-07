Maroc : Jidar- Rabat Street Art Festival revient pour une 7ème édition

La septième édition de Jidar- Rabat Street Art Festival se déroulera du 21 au 31 juillet, avec la participation de douze artistes issus de sept pays. Le festival a pour vocation notamment de donner la parole aux cultures urbaines dans toutes leurs expressions et d'ouvrir aux Marocains des horizons inouïs.

Cette édition se veut une manifestation tout «en audace» programmatique et en découvertes lumineuses, avec douze artistes, sept pays, neuf fresques murales, un mur collectif, un atelier de sérigraphie, une exposition et une performance artistique, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Les artistes participants seront Ed Oner (Maroc), Reda Boudina (Maroc), Tima (Maroc), Beaugraff (Sénégal), Manolo Mesa (Espagne), Juraj Ďuriš (Slovaquie), Pantonio (Portugal), Bryan Beyung (Canada) et Twoone (Japon). Cette année, le festival invite également Ayoub Abid aka Normal à prendre le relais et orchestrer l’habituel «Mur Collectif» de Jidar.

Cette manifestation connaîtra également l’intervention de l’artiste Adam Belarouchia sur l’un des six murs du Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain (MMVI) de Rabat, ajoute le communiqué, notant qu’il s’agit aussi d’une occasion de fêter l’art de la sérigraphie, moyennant démonstrations et ateliers créatifs.