Agence urbaine d'Al Hoceima : Une série de mesures au profit des MRE

L'Agence urbaine d'Al Hoceima a pris une série de mesures au profit des Marocains résidant à l’étranger (MRE), afin de les accompagner lors de leur séjour estival dans la mère patrie et d'améliorer les conditions de leur accueil. L'Agence a procédé à la mise en place d’un guichet unique dédié aux MRE dans son local situé à l'avenue Mohammed V d'Al Hoceima, dans le but de recevoir et traiter leurs dossiers relatifs aux secteurs de la construction et de l’urbanisme, indique-t-elle dans un communiqué.

Elle a également procédé à la mise en place d’un système de permanence après les heures officielles de travail et durant les samedis et les jours fériés, afin qu’elle puisse examiner leurs dossiers avec la célérité et l'efficacité nécessaires, compte tenu de la durée limitée de leur séjour au Maroc à l’occasion des vacances d’été. Selon l'agence, des journées portes-ouvertes au profit des Marocains du monde seront également organisées, du 8 au 12 août, afin de renforcer la communication et faire connaître les missions de l’Agence et ses services fournis dans son ressort territorial, et ce dans le respect des mesures préventives en vigueur pour lutter contre le Covid-19.

L'Agence urbaine d'Al Hoceima a aussi mis à la disposition des MRE la plateforme de l’agence, qui permet d’accéder aux services de cet établissement, ainsi qu’un numéro vert (05 39 98 38 95).