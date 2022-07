Armement : Les FAR commandent d’Airbus des hélicoptères H135

Les Forces armées royales commandent d’Airbus une flotte d’hélicoptères H135, annonce lundi 18 juillet le groupe aéronautique dans un communiqué. L’appareil servira lors d’opérations d’entrainement militaires des pilotes marocains.

«Nous sommes fiers que les Forces Royales de l'Air aient choisi le H135 pour leurs missions d'entraînement. Il s'agit d'un hélicoptère multirôle fiable et économique, parfaitement adapté à la transition vers des appareils plus complexes», s’est félicité Arnaud Montalvo, responsable Afrique et Moyen-Orient chez Airbus Helicopters. «Nous sommes sûrs que les H135 seront un atout majeur pour leur flotte et nous sommes impatients de leur apporter le meilleur soutien en coopération avec notre partenaire stratégique Heliconia avec son entrée en service dans le pays», a-t-il ajouté. Airbus n’a pas communiqué sur la valeur financière de cette commande.

Le groupe européen précise que le contrat avec les FAR couvre également un ensemble complet de services d'assistance comprenant la livraison d'appareils d'entraînement, au vol et la formation de pilotes instructeurs et de chargés de maintenance.

L’arrivée des H135 permet aux FAR de moderniser sa flotte d’hélicoptères d’entrainement, d’autant que les AB206, en services depuis des décennies, devraient être retirés, explique le Forum FAR-Maroc sur sa page Facebook.

Les FAR ont déjà commandé, en novembre 2019, 36 hélicoptères de combat de type AH-64 E Apache dont douze en option, des Etats-Unis. Le coût du contrat est estimé à 4,25 milliards de dollars (environ 40 milliards de dirhams).