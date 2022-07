Football : Le Maroc bat les tenantes du titre et se qualifie en finale de la CAN féminine

La sélection nationale du Maroc s’est qualifiée, ce lundi soir, en finale de la Coupe d’Afrique des nations féminine, qui se tient du 2 au 23 juillet dans le royaume. Les Lionnes de l’Atlas ont arraché leur victoire, après avoir battu les tenantes du titre, leurs homologues du Nigeria. Tenue au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat, cette demi-finale s’est terminée par des tirs au but pour départager les deux équipes, après le score d’un but partout. Samedi 23 juillet, le Maroc et l’Afrique du Sud s’affronteront lors la finale.

Avant même d’être jouée, la demi-finale s’est annoncée plus difficile que le matchs précédents, au vu de la qualité de l’équipe du Nigéria. Lors de l’avant-dernière édition de la CAN féminine, disputée en 2018, la sélection nigériane a levé la coupe contientale pour la onzième fois, après avoir enchaîné les victoires, dès la première édition tenue en 1991. Sur les 13 consécrations du tournoi, seule la Guinée équatoriale a rivalisé, en remportant le titre à deux reprises. Sans se laisser impressionner par leur adversaire de taille, les Lionnes de l’Atlas ont réussi à construire un jeu collectif en harmonisant leurs actions, ce qui a fait leur victoire lors de cette demi-finale.

La première mi-temps aura été combative des deux côtés, avant que le match ne joue en faveur de la sélection marocaine, surtout après un carton rouge conte Halimatu Ayinde, à la 48e minute. Mais les Lionnes ont été mises en difficulté, après que Yasmin Mrabet a marqué contre son camp à la 62e minute. L’équipe s’est battue pour ne pas briser ses espoirs et Sanâa Messoudy s’est empressée d’égaliser le score, à la 66e minute.

Un jeu combatif couronné par des tirs au but réussis

Une deuxième expulsion du terrain a joué encore plus en défaveur du Nigéria, qui a terminé le match avec seulement 9 joueuses, après qu’un carton rouge a été brandi cette fois-ci conte Rasheedat Ajibade, à la 71e minute. Après des tentatives de part et d’autre pour marquer un deuxième but, il aura fallu arriver aux séances de tirs au but afin que l’une des deux équipes décroche son ticket pour la finale. La sélection du Maroc s’est distinguée par ses frappes fortes, qui auront fait la différence et lui auront permis une victoire (5-4).

Avec cette qualification, les Lionnes de l’Atlas augmentent leur chance de lever, pour la première fois de leur histoire, la coupe de la CAN féminine. En se qualifiant déjà à la demi-finale du tournoi continental, la sélection s’est assurée, pour la première fois également, une place au prochain Mondial qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande, du 20 juillet eu 20 août 2023.