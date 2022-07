La ministre israélienne des Transports couvre d’éloges le Maroc

La ministre israélienne des Transports, Merav Michaeli, continue de couvrir d’éloges le Maroc. Elle a affirmé que les relations entre les deux Etats «ne sont pas exclusivement sécuritaires et militaires. Il y a de larges intérêts que nous avons ensemble et que nous partageons», s’est-elle félicitée dans de nouvelles déclarations à la presse.

«Le royaume est l'acteur capable de rassembler toutes les parties, d'aplanir les difficultés sur n'importe quel sujet. Les Marocains ont juste une façon de parler à toutes les parties d'une manière qui les amène à s'asseoir à la table et à coopérer», a-t-elle précisé.

Pour rappel, le Maroc avait joué un rôle déterminant dans la conclusion, le 13 septembre 1993 à Washington, des accords d'Oslo entre l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) de Yasser Arafat et le gouvernement israélien.

La semaine dernière, Mme. Michaeli a remercié «le président américain Joe Biden, le roi Mohammed VI et le Royaume du Maroc pour leur engagement et leurs efforts continus en faveur de la paix et de la prospérité au Moyen-Orient». Elle réagissait ainsi à une médiation royale entre les autorités israéliennes et jordaniennes en vue de l’ouverture, sans interruption, du passage Alenby reliant la Cisjordanie à la Jordanie.