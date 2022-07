Marrakech : Un guichet unique dédié aux MRE mis en place par l’Agence urbaine

L’Agence urbaine de Marrakech (AUM) a procédé à la mise en place d’un guichet unique dédié aux Marocains résidant à l’étranger (MRE), dont la mission consiste à recevoir et traiter leurs dossiers relatifs aux secteurs de la construction et de l’urbanisme. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du ministère de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville relatives aux mesures pratiques accompagnant le séjour des MRE et la promotion de la qualité des services au profit de cette catégorie de citoyens, indique un communiqué de l’AUM.

Dans ce contexte, l’AUM a procédé à la mise en place d’un système de permanence afin qu’elle puisse accueillir le maximum des MRE et examiner et traiter leurs dossiers avec la célérité requise.

Afin de protéger la sécurité et la santé des citoyens et en vue d’endiguer la propagation de la pandémie du Covid-19, l’AUM a aussi mis à la disposition des MRE la plateforme de l’agence, qui permet d’accéder aux services de cet établissement, ainsi qu’un numéro vert (0802000100).