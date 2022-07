Le Maroc et Israël signent un mémorandum d'entente sur la propriété intellectuelle

Le Maroc et Israël ont signé, lundi à Genève, un mémorandum d’entente sur la propriété intellectuelle, en marge de la 63e série de réunions des Assemblées générales des États membres de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). L'accord a été signé au siège de l’OMPI par Abdelaziz Babqiqi, directeur général de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), et Ofir Alon, directeur exécutif d’Israel Patent Office (ministère de la Justice), en présence de Daren Tang, directeur général de l’OMPI.

La cérémonie conjointe de signature, présidée par l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, et l'ambassadrice représentante permanente d'Israël à Genève, Meirav Eilon Shahar, s’est déroulée en présence de nombreux Chefs de missions diplomatiques et des personnalités de la Genève internationale.

L'objectif de ce mémorandum d’entente est de fournir des mécanismes pour promouvoir la coopération dans le domaine de la protection de la propriété industrielle et ainsi stimuler l'innovation et renforcer les relations entrepreneuriales entre les innovateurs des deux pays.

Le Mémorandum, conclu pour une durée de 5 ans reconductible tacitement pour la même période, vise également à développer l'échange de connaissances et le partage d'informations entre les deux offices nationaux de propriété intellectuelle et à fournir une assistance aux petites et moyennes entreprises dans le domaine de la protection de la propriété industrielle.

Intervenant à l’occasion, Abdelaziz Babqiqi a rappelé que le Maroc a adopté récemment une nouvelle stratégie 2022-2026 pour renforcer le système de propriété intellectuelle au Maroc, afin de soutenir l'écosystème de l'innovation et de mieux s'aligner sur les Objectifs de développement durable. Pour sa part, Meirav Eilon Shahar a souligné que cet accord permettra aux entrepreneurs et aux innovateurs de «construire un avenir plus prospère et durable pour les générations futures en Israël et au Maroc». «Nous apprécions cette coopération bilatérale et nous nous efforcerons de l'étendre à l'ensemble de la scène multilatérale depuis Genève», a-t-elle indiqué.