Un consulat honoraire du Maroc inauguré aux Maldives

L'ambassadeur du Maroc aux Maldives avec résidence à New Delhi, Mohamed Maliki, a procédé lundi, en compagnie du Foreign Secretary du ministère maldivien des Affaires étrangères, Ahmed Latheef, à l'inauguration officielle du siège du consulat honoraire du Royaume du Maroc aux Maldives. A cette occasion, il a été procédé à l'installation d'Ahmed Nashid, premier consul honoraire du Maroc aux Maldives, qui est un notable homme d'affaires maldivien dont les principales activités couvrent les domaines de la santé et du développement et promotion touristique et qui jouit de la confiance des autorités maldiviennes.

L'ouverture d'un consulat honoraire contribuera indéniablement au rapprochement entre les deux peuples et à la consolidation des relations spirituelles et culturelles de longue date entre les deux pays, a indiqué à la MAP l'ambassadeur du Maroc aux Maldives. Cette inauguration permettra également de présenter des services de proximité aux marocains visiteurs, touristes et travailleurs aux Maldives notamment dans le domaine de l'hospitalité, dont le nombre croît sans cesse, a ajouté Mohamed Maliki.

Pour sa part, Ahmed Latheef, a noté que l'inauguration de ce nouveau consulat constitue une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et contribuera au développement de la coopération multiforme liant le Maroc et les Maldives.

Le siège du nouveau Consulat est situé au cœur de la capitale maldivienne, Malé, à moins de 100 mètres du Mausolée du prédicateur feu Abu Barakat Youssef Al Barbari Al Maghribi, qui était derrière l'adoption de l'Islam comme religion de l'archipel depuis 1153.