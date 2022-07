Casablanca : En transit vers Madrid, une femme accouche à l'aéroport Mohammed V

En transit vers Madrid, une femme non accompagnée, âgée de 27 ans, en provenance de la Guinée équatoriale a donné naissance, samedi, à l'aéroport Casablanca Mohammed V, à une petite fille «dans de très bonnes conditions». Une source aéroportuaire a indiqué, lundi à la MAP, que la jeune femme a été surprise par les premières contractions d'accouchement à 12H52, alors qu'elle se trouvait dans la salle d'embarquement.

Une femme âgée de 27 ans, en provenance de la Guinée Équatoriale, en transit V vers Madrid a donné naissance le 17 juillet 2022 à l’aéroport Casablanca Mohammed V à un bébé de sexe féminin. — ONDA (@ondaofficiel) July 18, 2022

Grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers et des membres de l'Unité médicale d'urgence de l'Office national des aéroports (ONDA) à 12h54, la jeune mère a été évacuée de la salle d'embarquement vers l'Unité médicale d'urgence de l'aéroport Mohammed V, où elle a donné naissance à une petite fille. Prises en charge par les services médicaux de l'ONDA, la mère et son bébé «se portent bien et sont en très bonne santé», selon la même source.