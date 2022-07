Gazoduc Maroc-Nigéria : Un groupe russe dément investir dans le projet

Le groupe russe Russian United Metallurgical Company (OMK) dément tout investissement dans le projet du gazoduc Maroc-Nigéria. «La participation de la société en tant qu'investisseur n'est pas envisagée», précise ce lundi 18 juillet le mangement dans un communiqué relayé par l’agence Sputnik.

Ce matin, l’ambassadeur nigérian à Moscou, Abdullahi Shehu, a affirmé dans des déclarations au même média qu’«effectivement, OMK est déjà engagé dans le processus [et] fait désormais partie des principaux investisseurs dans la réalisation du pipeline».

OMK est l'un des leaders mondiaux dans la fabrication de tubes en acier pour l'industrie pétrolière et gazière. Le groupe, fondé en 2001, est présent dans 28 sites de production en Russie, aux Etats-Unis, au Canada, en Roumanie, à Oman, aux Emirats arabes unis et au Kazakhstan.

Le gouvernement nigérian espère lancer le projet du gazoduc avant la fin du mandat du président Muhammadu Buhari en mai 2023, ajoute la même source. Dans une interview accordée, le 22 juin à l’agence de presse Bloomberg, le président Muhammadu Buhari a invité «le Royaume-Uni et les pays de l'Union européenne à investir dans [le] pipeline prévu sur 4 000 km pour acheminer le gaz nigérian - les plus grandes réserves d'Afrique - via le Maroc, puis vers l'Europe».

Le chef de l’Etat n’a pas mentionné les Russes. Et pourtant, son ministre du Pétrole, Timipre Sylva a annoncé, le 2 mai, que les Russes sont intéressées par l’investissement dans le gazoduc Maroc-Nigéria. «Les Russes étaient avec moi au bureau la semaine dernière. Ils sont très intéressés par investir dans ce projet et il y a beaucoup d'autres personnes qui souhaitent également investir dans le projet. Il s'agit d'un gazoduc qui va acheminer notre gaz à travers de nombreux pays d'Afrique et aussi jusqu'au bord du continent africain où nous pouvons également avoir accès au marché européen», avait-il confié à des journalistes.

Le roi Mohammed VI et le président Muhammadu Buhari avaient présidé, le 10 juin 2018 à Rabat, la cérémonie de signature de l'accord portant sur le tracé du gazoduc Maroc-Nigeria.