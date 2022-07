Marhaba 2022 : Le maire d'Algésiras appelle à une augmentation du nombre de policiers

Le maire d'Algésiras a appelé le gouvernement central à augmenter le nombre de policiers, pour le bon déroulement de l’Opération de la Traversée du détroit (Opération Marhaba). Dans une déclaration aux médias espagnols, José Ignacio Landaluce a estimé que la ville et son port doivent «être équipés de plus d'agents», ajoutant que «le rôle de l'Espagne sur la scène internationale et la sécurité de nombreux citoyens sont en jeu».

«Nous devons être légitimes et scrupuleux dans le respect des protocoles nationaux et internationaux sur les frontières et l'immigration, tandis que les agents doivent bénéficier des périodes de repos, des rotations et des vacances compte tenu de l'important travail qu'ils effectuent», a-t-il poursuivi. Le maire d’Algésiras a également rappelé que «l'OPE est la plus importante opération de transit au monde menée entre deux continents à savoir l'Europe et l'Afrique».

L’appel de José Ignacio Landaluce intervient alors que l’Opération Marhaba 2022 se poursuit, alors que les ports de Ceuta et de Melilla, ayant enregistré plusieurs dysfonctionnements pour la phase aller, se préparent déjà à l’étape retour de la diaspora marocaine vers l’Europe.