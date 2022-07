Pont Allenby : Le rôle majeur du Maroc salué par un haut responsable américain

Un haut responsable de l'administration américaine a déclaré que le Maroc a joué un rôle clé dans le processus de négociation pour l'ouverture du poste-frontière Allenby, reliant la Cisjordanie à la Jordanie. Le journal israélien Haaretz a ainsi indiqué samedi qu’il s’agit de «la première médiation menée par un pays arabe signataire des accords d’Abraham», rappelant que la décision de l’ouverture du poste-frontière devrait entrer en vigueur fin septembre.

En attendant, un groupe de travail évaluera l'utilisation des passeports biométriques au cours du mois prochain en plus d'autoriser la présence d'employés de l'Autorité palestinienne au point de passage, explique la même source.

Selon des responsables israéliens, la ministre israélienne des Transports Merav Michaeli et des responsables marocains ont travaillé côte à côte au cours des derniers mois pour trouver une solution permettant de maintenir le passage ouvert 24 heures sur 24.

«Alors que nous travaillions sur des pistes séparées, nous avons été informés tout au long du processus des efforts du Maroc et de la Jordanie», a déclaré le haut responsable américain. «Ce sont ces efforts collectifs qui ont fait la différence», a-t-il poursuivi en saluant le fait que «les accords d'Abraham bénéficient aux Palestiniens». «Cela a été une priorité pour l'administration Biden», a-t-il conclu.

Vendredi, la ministre israélienne des Transports a annoncé l’ouverture sans interruption du poste-frontière Allenby, reliant la Cisjordanie à la Jordanie grâce à une médiation menée par le Maroc et les Etats-Unis. «Je remercie le président américain Joe Biden, le roi Mohammed VI et le Royaume du Maroc pour leur engagement et leurs efforts continus en faveur de la paix et de la prospérité au Moyen-Orient», a-t-elle ajouté dans un communiqué repris par les médias israéliens.