Maroc : Un sit-in pour protester contre la visite du chef de l'armée israélienne

Le Groupe d'action nationale pour la Palestine a appelé à un sit-in ce lundi contre la visite du chef d'état-major de l'armée israélienne au Maroc, à 19 heures devant le Parlement à Rabat. Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, le groupe a dénoncé «une autre étape qui est extrêmement dangereuse» et un «crime très odieux contre le peuple marocain et les peuples de la nation, en particulier le peuple palestinien».

«La visite du chef de terrorisme, le chef d'état-major de l'armée criminelle sioniste, Aviv Kohavi, au Maroc a été annoncé dans le contexte de l’accélération frénétique de la normalisation au Maroc depuis l'annonce du soi-disant accord tripartite fatidique», ajoute le groupe. Ce dernier a condamné «dans tous les termes (…) ce crime majeur de normalisation en accueillant un criminel de guerre sioniste dont les mains dégoulinent du sang et des restes de milliers de fils et d'enfants du peuple palestinien et des peuples de la nation , y compris les enfants marocains dans la bande de Gaza lors de la dernière guerre (Ramadan 2021)».

Le Groupe de travail national pour la Palestine a renouvelé sa détermination de «poursuivre la lutte populaire jusqu'au renversement de la normalisation et des normalisateurs et l'expulsion du Bureau de liaison sioniste».

Samedi, le chef du bureau de liaison israélien à Rabat, David Govrin a annoncé que le chef d'état-major de l'armée israélienne, le lieutenant-général Aviv Kohavi, est attendu lundi au Maroc. «Cette visite constitue une nouvelle étape, après celle du ministre israélien de la Défense en novembre dernier, dans la consolidation des relations privilégiées entre les deux pays face aux enjeux régionaux communs», a ajouté le diplomate.