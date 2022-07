Taghazout Bay : Une deuxième édition du marché solidaire «Tagha’souk»

La station balnéaire Taghazout Bay accueille la deuxième édition du marché solidaire «Tagha’souk» jusqu'au 31 août 2022. Le marché est axé sur la valorisation des produits de terroirs, des créations artisanales et la mise en valeur des coopératives et du savoir-faire des artisans de l’arrière-pays de la destination et de la région.

Installé au sein du centre de vie Tawenza Square, il sera composé de kiosques éco-responsables, indiquent les organisateurs. Ce marché solidaire permettra aux artisans d’exposer et de commercialiser les produits de la région et de dynamiser l’économie locale en créant un lien social entre producteurs, artisans, populations locales et les visiteurs de la station balnéaire, ajoute-t-on.

Différentes animations et activités de loisirs seront également programmées tout au long de l’événement.