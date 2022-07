Toulouse – Marrakech : Excédés par l’annulation de leur vol, des passagers ont occupé l’avion

Les passagers du vol Toulouse-Marrakech, prévu dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 juillet, ont décidé d’occuper l’avion Ryanair qui devait effectuer leur vol, dont l’annulation a été tardivement annoncée. Samedi 16 juillet, Le Progrès et La Dépêche du Midi ont relayé les mésaventures des voyageurs, au départ de l’aéroport de Blagnac.

Après avoir appris l’annulation, les passagers «ont forcé l’embarquement et ont refusé de sortir de l’avion», qui devait décoller à 21h30 mercredi. Le vol a été affiché avec du retard et les voyageurs «ont pris leur mal en patience et ont attendu plusieurs heures» dans l’aéroport, «sous une chaleur étouffante». Ce n’est qu’au milieu de la nuit que tous ont appris que leur vol était tout simplement supprimé.

«Excédés, fatigués, les clients de la compagnie aérienne ont forcé les portes de l’embarquement et se sont emparés de l’avion. Ils ont ensuite refusé d’en sortir. La police est intervenue pour encercler l’appareil et veiller au maintien de l’ordre», relate Le Progrès. «Après plusieurs heures de négociations, une solution a été trouvée et un autre vol a été annoncé et programmé le jeudi à 11h du matin», a conclu le média.