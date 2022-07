Espagne - Maroc : L’opération Paso del Estrecho enregistre une hausse de 47% d’afflux de véhicules

634 606 voitures et 153 934 voyageurs ont déjà transité par les cinq ports andalous rattachés à l’opération Passo El Estrecho (OPE) à destination de la rive sud de la Méditerranée, soit 47% de véhicules en plus qu’en 2019 et 34,2% de voyageurs en plus, avant la pandémie de la Covid-19 et la fermeture des frontières avec le Maroc.

La prévision pour cette année est d’atteindre 3,6 millions de passagers et 800 000 véhicules, a indiqué le site d’information espagnol Ideal. «Cette opération couvre tout l’été, y compris le retour entre août et septembre. Les jours des pics d’afflux jusqu’à présent ont été les 8, 9 et 10 juillet», avant la fête de Aïd Al Adha au Maroc.

Le plan mis en place dans le cadre de l’OPE en Espagne offre «plus d’un demi-million de mètres carrés aux abords des ports andalous, entre esplanades et parkings d’une capacité de 16 500 places». Au total, «le dispositif spécial mobilise plus de 22 000 professionnels tout au long de l’opération, la plupart appartenant aux Forces et Corps de Sécurité de l’Etat, avec 16 000 agents». Pour le développement de cette opération, 297 agents de renfort ont été embauchés dans les ports. Les soins de santé sont fournis dans le cadre d’un plan coordonné entre le ministère de la Santé, la région et la Croix-Rouge.

Un grand nombre de véhicules est également attendu fin juillet et début août, alors que les dates de retour, connues pour leur grand afflux du Maroc vers l’Espagne, se situent à la fin du mois d’août, selon les prévisions de la Délégation du gouvernement en Andalousie. Les ports andalous représentent 80% de ce transit.

Selon la même source, les ports qui enregistrent le plus d’afflux sont ceux d’Algésiras et de Tarifa, avec près de 70% du nombre total de véhicules qui transitent par les installations portuaires andalouses. Concernant les passagers, les ports d’Algésiras et de Tarifa, du fait de leur proximité avec Tanger et Ceuta, représentent près de 75% du total des embarquements. Algésiras se démarque surtout avec près de 65% du total pour l’Andalousie. Sept compagnies maritimes participent à cette opération avec 33 navires transportent des personnes et des véhicules, conclut la même source.