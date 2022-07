Maroc – Rwanda : Le Groupe OCP fait don de 15 000 tonnes d’engrais

OCP Group a fait don de 15 000 tonnes d’engrais au phosphate de diammonium (DAP) au Rwanda, ce qui permettra de «soutenir l’utilisation des fertilisants dans le pays et augmentera les efforts de productivité agricole», selon Gerardine Mukeshimana, ministre rwandaise de l’Agriculture et des ressources animales.

La ministre a accordé un entretien à The New Times, samedi 16 juillet, durant sa visite du chantier de construction de l’usine de mélange d’engrais dans le district de Bugesera, avec d’autres responsables, dont Mohamed Anouar Jamali, PDG d’OCP Africa. Cette contribution est d’autant plus importante, pour Gerardine Mukeshimana, «surtout en cette période où les coûts des engrais sont élevés, principalement en raison de deux facteurs», à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, principaux exportateurs mondiaux d’engrais potassique, et «la hausse des coûts de transport liée à la pandémie de Covid-19».

«Nous pensons que les petits exploitants agricoles font partie intégrante du secteur agricole au Rwanda. Avec les répercussions de la guerre d’Ukraine sur les prix des engrais et les effets de la sécheresse en Afrique de l’Est, la situation risque d’être intenable pour eux et désastreuse pour la sécurité alimentaire», a déclaré Mohamed Anouar Jamali, cité par le média.

Concernant le don de l’OCP, Mukeshimana a expliqué que «10 000 seront utilisées comme réserve stratégique d’engrais». Les 5 000 autres constitueront un «stock initial gratuit de l’usine de mélange d’engrais, pour soutenir le lancement de sa production de fertilisants adaptés».

En outre, le Groupe OCP s’est engagé à fournir au Rwanda 17 000 tonnes d’engrais DAP supplémentaires à un prix réduit, dans le cadre des initiatives de l’office pour «autonomiser les agriculteurs africains et assurer la souveraineté alimentaire africaine».