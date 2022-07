Assu 2000 : Septième plainte au Maroc contre Jacques Bouthier pour harcèlement sexuel

Une septième plainte a récemment été déposée contre l’ex-PDG de l’entreprise d’assurance Assu 2000 (rebaptisée Vilavi), Jacques Bouthier, pour soupçons de trafic d’êtres humains à des fins sexuelles, à travers un système mis en place pendant quatre ans. L’AFP rappelle que les faits se seraient produits entre 2018 et avril 2022 dans la filiale marocaine. Lors d’une conférence de presse organisée par l’Association marocaine des droits des victimes, samedi 16 juillet, les plaignantes ont témoigné sous couvert d’anonymat.

Durant leurs interventions, toutes ont déploré une «campagne d’intimidation dans les médias et sur les réseaux sociaux», voire «une tentative de subornation» de la part du «clan Bouthier». Les plaignantes affirment que l’homme les aurait «harcelées, menacées et abusées sexuellement, le tout avec la complicité de plusieurs autres employés du groupe», indique RFI.

Les six employés, des cadres français et marocains, auraient «servi de rabatteurs pour le patron». Déférés devant un juge d’instruction, début juillet, cinq parmi eux ont été placés en détention provisoire, après les plaintes d’anciennes employées d’Assu 2000 pour «traite d'êtres humains, harcèlement sexuel, attentat à la pudeur et violences verbales et morales».

En France, deux personnes, dont un policier, ont été mis en examen en juin dernier, dans le cadre de l’enquête pour traite des êtres humains et viols sur mineure. Jacques Bouthier a été mis en examen, poursuivi pour «association de malfaiteurs en vue de commettre le crime d’enlèvement et séquestration en bande organisée et détention d’images pédopornographiques».