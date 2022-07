Maroc : 5 300 hectares concernés par les feux de forêts à Larache, des douars vidés à Tétouan

Les autorités locales de la région de Larache ont rapporté, dimanche soir, que les efforts des pompiers se poursuivent pour faire face au feu qui s’est déclaré dans la forêt Beni Ysef Al-Srif. Jusqu’à ce 17 juillet, 70% de l’incendie est maîtrisé, tandis qu’il y a 5 foyers de moindre importance que les secours s’efforcent d’éteindre.

Le périmètre de la zone forestière concernée par cet incendie est estimé à environ 5 300 hectares. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, les autorités ont fait part du déplacement de 1 331 familles réparties sur 20 douars, afin de parer aux éventuels dangers. En termes de dégâts matériels, 169 résidences ont été touchées par l’incendie.

????‍? Interventions terrestres et aériennes ce samedi à Moukrissate et terrestre au niveau de la forêt Qolla (province de #Larache)#incendie #Maroc pic.twitter.com/XL3fXa0hIW — Yabiladi.com (@yabiladi_fr) July 16, 2022

Des douars de la province de Tétouan vidés de leurs habitants

A Tétouan, les autorités ont par ailleurs indiqué que les pompiers ont réussi à maîtriser le front nord de l’incendie enregistré dans la forêt de Beni Idder, tandis que les efforts se poursuivent pour affronter le front ouest. La superficie boisée touchée s’élève jusqu’à présent à environ 270 hectares. La situation a nécessité le déplacement de la quasi-totalité des résidents des douars adjacents à la zone d’incendie.

Dans la province d’Ouezzane, les autorités locales ont indiqué, jusqu’à ce dimanche, avoir contenu le feu de forêt qui s’est déclaré à Jbel Amziz, au niveau des communes de Zoumi et de Mokrisset. Les flammes ont détruit 400 hectares de couvert forestier, constitués principalement de pins, d’arbres fruitiers et de variétés végétales secondaires, sans enregistrer de pertes humaines.

Quant au feu enregistré près de la commune d’Ain Abida, sa propagation a été contenue ce soir, après avoir dévasté 6 hectares de couvert végétal, sans faire de victimes humaines.

Taza et Chefchaouen entrevoient une accalmie

Concernant l’incendie en zone forestière au niveau des communes de Tassift et de Talambote, dans la province de Chefchaouen, les autorités locales ont indiqué que jusqu’à ce dimanche soir, un contrôle a été effectué aux abords de l’incendie, en neutralisant le danger pouvant affecter les douars et les zones habitées voisines.

Dans ce cadre, 28 sorties de lutte contre les incendies ont été réalisées à l’aide d’avions Canadair et Turbo-Trash. Le bilan provisoire des pertes de couvert forestier reste actuellement stable, estimé à environ 80 hectares de chêne liège, chêne vert et cèdre, a indiqué la même source.

A Taza, les équipes d’intervention sur le terrain sont parvenues, aujourd’hui, à contenir le feu de forêt enregistré au niveau de la forêt Bab Azhar. Un communiqué a souligné la poursuite de la mobilisation pour ratisser toute la zone de l’incendie et accélérer l’extinction des foyers de fumée par crainte d’un regain des flammes dû aux vents forts.

Les autorités locales ont indiqué qu’un travail a également été fait pour apporter les premiers soins aux habitants des douars environnants, dont 500 habitants ont été éloignés des lieux dangereux afin de préserver leur sécurité. Quant aux pertes enregistrées, la superficie concernée par cet incendie est restée stable à environ 550 hectares de couvert forestier, sans enregistrer de pertes humaines.

L’Agence des eaux et forêts refléchit à des projets de développement intégrés

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) rappelle que le pays vit une période de sécheresse exceptionnelle, doublée d’une importante canicule. Ces deux données accélèrent les feux intenses, auxquels profitent les rafales de vents. La superficie totale touchée, depuis mercredi soir à ce dimanche, a atteint 6 600 hectares, selon l’agence. Pour la première fois, un drone de l’Agence nationale des eaux et forêts a été utilisé pour surveiller et suivre les foyers d’incendie, priorisant ainsi les interventions aériennes et terrestres après étude et analyse d’images infrarouges, a ajouté la même source.

A la suite de ces feux sans précédent, la question de la réintégration des habitants locaux au tissu socio-économique et celle de la réhabilitation des milliers d’hectares partis en fumée se pose déjà. Ce dimanche, l’ANEF relevant du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural, des eaux et forêts, s’en est saisie. Dans son communiqué, elle a annoncé avoir lancé un diagnostic de la situation afin de dresser des statistiques et déterminer les effets des feux de forêts sur la programmation de projets intégrés.

Par la même occasion, ce diagnostic permettra de définir les systèmes des variétés forestières adaptées aux particularités naturelles de chaque région, en préparation de la prochaine saison de reboisement. En ce qui concerne le volet social, et dans le cadre des stratégies Forêts du Maroc 2020-2030 et Génération Green 2020-2030, une cellule a été mise en place aux niveaux central et local, en coordination avec les acteurs concernés, afin de déterminer les mesures d’accompagnement adaptées au profit de la population touchée. Dans ce sens, celle-ci devra bénéficier de projets de développement intégrés, selon l’ANEF.