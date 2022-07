Beni Mellal : La FMEJ se penche sur les «liaisons inspirantes» entre la presse et la culture

«La Presse et la culture : les liaisons inspirantes» a été le thème d'un colloque national organisé samedi, à Béni Mellal, à l'initiative de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ).

Organisé en marge de l'assemblée générale constitutive de la FMEJ à Béni Mellal-Khénifra, ce colloque a été l'occasion de mettre l’accent sur l’importance de la culture dans le monde médiatique, de revenir sur la genèse de la presse et de souligner l’impératif de former des journalistes en phase avec les mutations que connaît le champs médiatique.

Les intervenants à ce colloque organisé au lendemain de la création de la neuvième représentation régionale de la FMEJ au niveau de Béni Mellal-Khénifra, ont appelé à asseoir les bases d’une véritable presse culturelle au niveau de chaque région comme maillon essentiel du monde médiatique.

Intervenant à cette occasion, l’écrivain Abdelkrim Jouiti, a rappelé que la culture constitue l’épine dorsale de chaque démarche journalistique, insistant sur l’importance de former des journalistes assoiffés de culture car celle-ci permet aux professionnels de la presse de mieux concevoir l’information et la façonner.

«Le journaliste use beaucoup la culture», a-t-il dit, notant qu'on ne doit pas dissocier l'une de l'autre (culture et presse). Il s’est dit fier d’assister aux côtés de ce parterre d’intellectuels et de représentants de la FMEJ venus des quatre coins du royaume pour discuter des à même moyens d’ancrer la culture dans le comportement journalistique et médiatique.

Pour sa part, la journaliste Widad Benmoussa a mis en avant l'importance de la culture dans le champ médiatique, notant que le journaliste est avant tout un intellectuel qui puise dans trop-plein de sources culturelles avant de livrer son travail.

Benmoussa s'est également attardée sur les questions et idées à même d’approfondir cette question, relevant à cet égard que l’éclosion des réseaux sociaux avertissent d’une cinquième révolution technologique, d’où l’importance de s’armer par la culture.

De son côté, Mohamed Berrada, membre de la FMEJ, a salué les efforts de la Fédération pour redonner ses lettres de noblesse au journalisme marocain, notant que ces efforts interviennent dans une conjoncture difficile.

La veille, les éditeurs de journaux réunis, vendredi, à l’occasion de la tenue de l’assemblée constitutive de la représentation régionale de la Fédération au niveau de Béni Mellal-Khénifra ont appelé à constituer une commission chargée de superviser les élections du Conseil national de la presse, dont le mandat prend fin en septembre prochain.