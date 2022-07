Maroc : Nouvelle condamnation contre Rabii Al Ablak pour «offence au roi»

Le tribunal de première instance d’Al Hoceïma a condamné le journaliste et ex-détenu Hirak du Rif, Rabii Al Ablak, à trois ans de prison avec sursis, pour «incitation à manifester et manquement au devoir de respect de l’Institution constitutionnelle suprême du royaume par voie électronique». Plusieurs sources médiatiques ont rappelé qu’en mai dernier, l’homme avait annoncé avoir été convoqué par le Parquet. Il a comparu devant le tribunal, le 2 juin dernier, tandis que le verdict a été rendu le 14 juillet. Dans le sillage du Hirak, il a déjà été condamné à 4 ans de prison ferme, en octobre 2016. Depuis de sa détention commencée à la prison de Casablanca, il a observé de nombreuses grèves de la faim, avant de bénéficier d’une grâce royale en 2020.

Au lendemain de sa récente condamnation, Al Ablak a réagi sur ses réseaux sociaux. Il a fustigé que le dossier sur lequel il a encore été condamné en première instance à quatre ans de prison et 20 000 DH d’amende, en avril dernier, ne s’était pas encore clos en appel. «C’est alors quà ma grande surprise, je fais face à de nouvelles poursuites, avec les mêmes chefs d’inculpation, en plus de l’incitation à manifester. Je n’en peux plus», a-t-il déclaré dans une vidéo, vendredi, ajoutant que ce procès n’aurait pas eu lieu en sa présence. «Je suis convoqué pour une audience qui se tient à la salle 1 du tribunal, alors qu’il n’y se passe rien et que le dossier est examiné réellement dans celle d’à côté ; je n’ai jamais été entendu», a clamé le journaliste.

Les poursuites se sont basées sur une vidéo remontant à septembre 2021, lorsque l’ex-détenu a commenté l’élection du Rassemblement national indépendants (RNI), puis une autre datée du 9 novembre de la même année, après que le roi Mohammed VI a nommé Aziz Akhannouch chef de gouvernement en lui confiant la mission de constituer un exécutif.