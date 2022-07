CAN de handball : Le Maroc éliminé en demi-finale par le Cap-Vert

La sélection marocaine de handball a quitté le Championnat d'Afrique des nations (CAN) de handball, organisé en Égypte, après sa défaite samedi au Caire contre le Cap-Vert (18-23) en demi-finale.

En première mi-temps, le Cap-Vert a réussi à s'imposer par 11 à 9. En deuxième mi-temps, il a creusé l'écart davantage (23-18), confirmant sa qualification pour la finale africaine pour la première fois de son histoire. L'équipe nationale du Maroc jouera le match de classement pour la troisième place contre le perdant de l'autre demi-finale entre l'Égypte et la Tunisie.

La réalisation la plus importante de la sélection nationale marocaine de handball dans ce championnat africain a été d'obtenir la troisième place lors de l'édition 2006, qui s'est déroulée en Tunisie. En atteignant les demi-finales de la CAN de handball, l'équipe s'est qualifiée au Championnat du monde 2023, qui se tiendra en Pologne et en Suède en janvier prochain.

Le Maroc connaîtra ainsi sa huitième participation à la Coupe du monde de handball, sa dernière ayant été en Égypte en 2021.