Maroc : 2 300 hectares de forêt brûlés à Larache, Tétouan, Ouezzane et Chefchaouen touchées

Les feux de forêts dans plusieurs régions du nord du Maroc ont continué à se propager, depuis jeudi, en dévastant plusieurs milliers d’hectares de zones vertes. La province de Larache est la plus touchée, avec 4 600 hectares de la forêt de Beni Ysef Al-Srif menacés, dont la moitié est partie en fumée jusqu’à ce samedi 16 juillet au soir. La veille, la zone touchée a été estimée à 1 250 hectares et un mort a été déploré. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, les autorités locales ont indiqué que «la mobilisation est toujours en cours» pour contenir les flammes.

«Les équipes de pompiers, les moyens terrestres et aériens ont été renforcés» à cet effet, alors que l’étendue de la zone forestière environnante concernée par cet incendie s’est élargie depuis trois jours continus. Les autorités locales font état de «deux foyers relativement importants, que les équipes s’efforcent d’encercler et de maîtriser, tout en traitant d’autres zones moins sévères». A ce jour, la situation a nécessité le déplacement de 1 325 familles réparties sur 19 douars environnant, «afin de préserver leur sécurité et de parer à tous les éventuels risques».

????‍? Interventions terrestres et aériennes ce samedi à Moukrissate et terrestre au niveau de la forêt Qolla (province de #Larache)#incendie #Maroc pic.twitter.com/XL3fXa0hIW — Yabiladi.com (@yabiladi_fr) July 16, 2022

A Ouezzane, les autorités locales ont indiqué, de leur côté, que les efforts des équipes de pompiers se poursuivaient pour contenir le feu de forêt qui s’est déclaré dans la forêt de Jbel Amziz, au niveau des communes de Zoumi et de Mokrisset. «Toutes les ressources humaines et matérielles mobilisées ont été renforcées, afin d’empêcher l’extension massive du périmètre d’incendie», dans une superficie estimée à près de 3 000 hectares, constituée de parties habitées et de secteurs forestiers adjacents, a souligné un communiqué.

Des renforts humains «constitués de centaines de membres des Forces armées royales (FAR) et des Forces auxiliaires ont été amenés en appui aux équipes d’intervention au sol, pour faire face à l’incendie qui s’est produit, jusqu’au samedi 16 juillet à midi, sur une superficie boisée estimée à 400 hectares, sans enregistrer de pertes humaines», a ajouté la même source.

Compte tenu du relief accidenté de la zone concernée, la fréquence d’utilisation des moyens d’intervention aériens a été augmentée, avec 80 vols effectués et une intensification d’actions similaires autour de toute la partie incendiée.

Par ailleurs, le feu déclaré dans la forêt Jbel Moulay Abdelkader dans la commune de Zoumi, ce samedi 16 juillet, a été maîtrisé après avoir envahi environ 5 hectares de superficie forestière, sans enregistrer de pertes humaines, indiquent les autorités. La veille, un troisième incendie a été enregistré dans la commune de Aïn Abida, où les autorités ont fait appel à la population locale pour converger les efforts de maîtrise des flammes. 2 hectares de couvert végétal sont partis en fumée, sans pour autant faire de pertes humaines.

Dans la région de Tétouan également, les interventions sur le terrain depuis jeudi ont continué jusqu’à ce samedi, pour venir à bout des flammes dans la forêt de Beni Idder, au niveau de la zone de Jbel Lahbib. 34 vols aériens anti-incendie par Canadair et Tubo-Trash ont été opérés, avec l’appui des FAR et de la gendarmerie.

Jusqu’à ce soir, les autorités locales ont apporté des renforts humains et techniques supplémentaires, tandis que la situation a nécessité le déplacement de 265 personnes des 4 douars environnants. La zone forestière touchée s’est étendue à environ 220 hectares.

La zone forestière de Chefchaouen a également été en proie aux flammes. Dans la province, les autorités ont indiqué que les équipes d’intervention ont permis de contenir relativement périmètre des feux déclenchés dans les communes rurales de Tassift et de Talambote. «Dans ce cadre, 12 opérations aériennes ont été effectuées par avions Canadair et Turbo-Trash», a indiqué un communiqué parvenu à notre rédaction. La superficie du couvert forestier incendié s’est étendue à environ 80 hectares, composés principalement de chêne-liège, de chêne vert et de cèdre.