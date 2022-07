Maroc : Le canal d'adduction d'eau potable de Marrakech réutilisé à partir du barrage Al Massira

La réutilisation et l’exploitation du canal d’adduction d’eau potable à partir du barrage Al Massira pour sécuriser l’approvisionnement de la ville de Marrakech en eau potable et renforcer les ressources mobilisées à son profit s'effectueront dans les prochains jours, a annoncé le comité de veille technique et de suivi de la situation hydrique à Marrakech.

ette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des mesures inscrites dans le plan d’urgence visant à surmonter cette conjoncture difficile marquée par une baisse des retenues des barrages de la région, en raison des sécheresses récurrentes que connait le Maroc et la forte demande sur cette denrée vitale en raison de la vague de canicule qui s’abat sur le Maroc durant cette période, indique un communiqué de la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité de Marrakech (RADEEMA).

Cette opération concerne, dans une première phase, les quartiers Nord-ouest de la cité ocre avant d’être généralisée progressivement sur les autres zones de Marrakech, précise la même source, relevant que les habitants des zones concernées seront avisés de la date précise du début de l’opération de pompage des eaux transférées à partir du barrage Al Massira. Le comité exhorte par ailleurs, les différents acteurs et citoyens à adhérer à la mise en œuvre effective des bonnes pratiques de consommation d’eau, sa rationalisation et son utilisation responsable et rationnelle.