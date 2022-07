Béni Mellal-Khénifra : La FMEJ crée sa neuvième représentation régionale

La Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) a procédé, vendredi à Béni Mellal, à la création d'une nouvelle représentation régionale au niveau de Béni Mellal-Khénifra, la neuvième du genre à travers le Maroc.

Cette nouvelle section a été créée lors d'une Assemblée générale constitutive marquée par la présence du président de la FMEJ, Noureddine Miftah, des membres du Conseil fédéral, des présidents des sections régionales existantes, et des représentants des établissements de presse de la région Béni Mellal-Khénifra.

L'assemblée générale constitutive a élu le directeur de la publication du journal Atlas 24, Mohamed Mokhtari, président de la section de Béni Mellal-Khénifra qui vient s'ajouter à celles de Dakhla-Oued Eddahab, Laâyoune-Sakia El Hamra, Guelmim-Oued Noun, Souss-Massa, Marrakech-Safi, Fès-Meknès, l'Oriental et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d'information en continu de la MAP, Noureddine Miftah s'est félicité de la réussite de cette importante échéance régionale sur la voie de la restructuration de la Fédération, qui a entamé son processus de réforme en juillet 2020.

Cette assemblée générale constitutive se tient au moment où les organisations régionales de la FMEJ connaissent «une dynamique de développement remarquable, avec la conclusion de partenariats dans trois régions en plus de projets de partenariats dans d'autres, qui bénéficient de l'appui d'acteurs régionaux, territoriaux, publics ou encore privés», a fait savoir M. Miftah. Les efforts de la FMEJ porteront bientôt leurs fruits au service du développement de la presse régionale et locale.

Le premier objectif, soutient Noureddine Miftah, n'est pas seulement de renforcer la Fédération ou de réunir plus de membres, mais plutôt d'agir en notre qualité d’acteur clé dans le développement du secteur pour qu’il puisse contribuer au développement régional et territorial.

Et Noureddine Miftah de préciser que le processus démocratique et l’esprit fraternel ayant marqué ces élections démontrent combien les représentants de la presse régionale sont solidaires plus que jamais sous la houlette de la FMEJ qui a réussi à rassembler les journalistes dans ces circonstances sensibles entraînées par la propagation de la pandémie du Covid-19, par la nécessité de concevoir une nouvelle approche de l'aide publique à la presse et du renouvellement du mandat du Conseil national de la presse.

Pour sa part, le président élu, Mohamed Mokhtari a hautement salué la confiance placée en lui par les membres de la FMEJ, réitérant son engagement en faveur de la défense des intérêts des journalistes de la région. Il a plébicité des élections démocratiques qui se sont déroulées dans la sérénité et dans la fraternité, relevant que l’ensemble des membres ont été satisfaits du bon déroulement de cette importante échéance régionale.

Cette assemblée générale a été couronnée par un hommage posthume à feu Mohamed El Hajjam, figure marquante de la presse régionale, en reconnaissance de son apport à la scène médiatique régionale et nationale. L’assistance a également rendu un hommage appuyé à feu Abdellah Stouky, un des pionniers du monde journalistique, décédé, des suites d’une longue maladie qu’il a combattue avec le même courage qui avait marqué sa vie professionnelle et personnelle.