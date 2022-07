Maroc : L'ONSSA fait état de bonnes conditions sanitaires d'Aïd Al Adha

L'Aïd Al Adha 1443 (2022) s'est déroulé dans de bonnes conditions sanitaires, a assuré, vendredi, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA). Le plan d’action mis en place par l’institution sous l’égide du ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime du développement rural et des eaux et forêts, ainsi que la mobilisation des services vétérinaires assurant la permanence ont permis ce déroulement, indique l'Office dans un communiqué.

L’implication des différents acteurs notamment les autorités locales, les associations de protection du consommateur, les professionnels, les bouchers ainsi que les médecins et techniciens vétérinaires a contribué à la réussite de ce plan d’action, fait savoir la même source. Les mesures établies au début de l'année 2022 ont concerné l’enregistrement des unités d’élevage et l’identification des ovins et des caprins destinés à Aïd Al Adha et l'installation, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, de 30 marchés pilotes afin de renforcer le réseau de commercialisation des animaux identifiés.

Il s'agit aussi du contrôle des animaux et des aliments pour animaux, dans le cadre des commissions mixtes locales. Ainsi, 3 880 sorties de contrôle ont été effectuées, lors desquelles 1 240 échantillons de viandes et 600 échantillons d’aliments pour animaux ont été prélevés et analysés.

Les services de l’Office ont également assuré une permanence pendant la période de l’Aïd, durant laquelle 460 médecins et techniciens vétérinaires et 140 parmi le personnel administratif ont été mobilisés.

Par ailleurs, 4 640 carcasses ont été examinées, 431 déplacements chez les ménages ont été effectués pour les accompagner et leur fournir les informations nécessaires quant à la qualité des carcasses.

Les services de l’ONSSA ont également traité plus de 1 900 appels téléphoniques et effectué des inspections au niveau des abattoirs et des boucheries.

Durant toute la période, les services de l’Office ont suivi de près son déroulement, en privilégiant l’écoute des citoyens et une approche de proximité à travers les réseaux sociaux, le centre d’appel et la mobilisation des services vétérinaires.