Espagne : Les députés du PSOE et PP rejettent une proposition en faveur du Polisario

A la Chambre basse du Parlement espagnol, le PSOE (majorité) et le Parti populaire (opposition) ont rejeté une proposition, parrainée par EH Bildu et la Gauche républicaine catalane, condamnant l’appui de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental, rapporte la presse ibérique.

L’opération de vote a donné le résultat suivant : 333 députés du bloc PSOE-PP se sont prononcés contre l’initiative, qui n’a eue l’adhésion que de 255 parlementaires, essentiellement des formations d’extrême gauche et des nationalistes.

Le texte rédigé par deux partis indépendantistes recommande au gouvernement espagnol de réviser sa position sur le Sahara, dans une autre lettre destinée au roi Mohammed VI. La proposition insiste aussi sur la traditionnelle «responsabilité historique de l’Espagne envers le peuple sahraoui». Ses auteurs demandent d'accorder un statut diplomatique à la représentation du Front Polisario en Espagne et d'établir des relations «bilatérales horizontales» avec les instances du Polisario.

Le rejet du PP de l’initiative de Bildu et la Gauche républicaine catalane n’était pas gratuit. Les conservateurs ont obtenu en échange que les députés du PSOE votent en faveur d’une proposition réclamant le retour à «une politique étrangère et de sécurité d’Etat, dans laquelle les axes permanents partagés par tous les gouvernements de la démocratie (depuis 1976, ndlr) sur les problèmes du voisinage, de l'Union européenne et de l'Amérique latine, soient récupérés et renforcés».

Des voix au sein du PP estiment que le vote des socialistes en faveur de leur texte est une manifestation de «soutien du PSOE à la politique étrangère de Feijóo (le chef du PP, ndlr), qui corrige la politique étrangère de Pedro Sanchez sur le Sahara», rapportent des médias ibériques.