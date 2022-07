Rabat : Le Jidar Street Art Festival tient sa septième édition à partir du 21 juillet

La septième édition de Jidar Rabat Street Art Festival se tiendra du 21 au 31 juillet, avec 12 artistes venus de 7 pays à l’affiche, un programme de 9 fresques murales, un mur collectif, un atelier de sérigraphie, une exposition et une performance artistique. Ed Oner, Reda Boudina, Tima, Beaugraff, Manolo Mesa, Juraj Ďuriš, Pantonio, Bryan Beyung et Twoone seront ainsi les street-artists invités cette année. Les artistes viennent du Maroc, du Sénégal, d’Espagne de la République Tchèque, du Portugal, du Canada et du Japon.

«Outil promotionnel par excellence, Jidar refuse qu’un talent puisse être étouffé. C’est pourquoi le festival invite annuellement une kyrielle de jeunes pousses à s’initier au muralisme sous la houlette d’un artiste de haut vol», rappellent les organisateurs, dans un communiqué parvenu à Yabiladi. Cette année, Ayoub Abid (Normal) va prendre le relais et orchestrer le «Mur Collectif».

Adam Belarouchia interviendra sur l’un des six murs du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat, pour donner à voir «une pièce magistrale, réalisée sur une bâche qui drapera ladite façade». Le festival «fêtera également l’art de la sérigraphie moyennant démonstrations et ateliers créatifs avec notamment l’artiste Gemma Berenguer, au sein de l’Atelier Ambigu».

«Mieux qu’une manifestation destinée à appâter le visiteur, Jidar est une célébration de l’art de la rue, une griserie esthétique, une communion populaire (…) C’est la ville lumière, capitale de la culture africaine, qui se fête, avec une ferveur prenante», ajoutent les organisateurs du festival.