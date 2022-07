L’OMS lance une alerte rouge sur la baisse des vaccinations des enfants dans le monde

C’est une tendance mondiale qui provoque l’«alerte rouge». La désinformation et la crise sanitaire liée à la Covid-19 sont la source de la plus forte baisse continue de la vaccination infantile depuis trente ans. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF ont dressé ce constat alarmant, dans un rapport publié jeudi 14 juillet. Les conflits, les problèmes d’approvisionnement et la continuité des soins liés à la pandémie s’ajoutent à ce gros poids.

En chiffres, 86% des enfants dans le monde ont été vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite en 2019, tandis que 81% l’ont été en 2021. Ce recul de 5% a bien de quoi préoccuper l’OMS et l’UNICEF, puisqu’il représente 25 millions d’enfants, soit 6 millions de plus par rapport à 2019. Parmi ces 25 millions, 18 millions n’ont reçu aucune dose. Cette tendance est préoccupante, d’autant qu’elle rompt avec une décennie d’améliorations continues.

Directrice générale de l’UNICEF, Catherine Russell a indiqué, dans un communiqué conjoint, qu’«il s’agit d’une alerte rouge» pour la santé des plus petits. «Nous sommes témoins de la plus forte baisse continue de l’immunisation infantile depuis une génération. Les conséquences se mesureront en nombre de vies», a-t-elle insisté. La responsable met également en garde sur «une grande pression sur des systèmes de santé déjà à flux tendu», en raison des prises en charge des cas de maladies évitables par la vaccination.

Les enfants concernés se trouvent majoritairement dans des pays à revenus moyens ou faibles, à l’image de l’Inde, du Nigeria, de l’Indonésie, de l’Éthiopie et des Philippines. L’OMS s’alarme davantage, étant donné que l’année 2021 devait être celle du rattrapage des retards accumulés depuis les périodes de confinement strict en 2020. L’instance estime d’ores et déjà que la couverture est «trop faible» et qu’elle a favorisé l’apparition d’«épidémies évitables de rougeole et de poliomyélite», sur les 12 derniers mois.