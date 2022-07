Le roi Mohammed VI médiateur entre Israël et la Jordanie

Le Maroc est engagé dans le projet d’ouverture sans interruption du poste-frontière Allenby, reliant la Cisjordanie à la Jordanie, rapporte i24News qui cite la 7e chaîne israélienne.

Le projet, porté depuis plusieurs mois par la ministre israélienne des Transports, Merav Michaeli, a été de nouveau évoqué lors de la visite du président des Etats-Unis Joe Biden en Israël et devrait se concrétiser une fois que les conditions logistiques seront réunies, notamment le recrutement de la main-d'œuvre requise, précise la même source.

«Je remercie le président américain Joe Biden, le roi Mohammed VI et le Royaume du Maroc pour leur engagement et leurs efforts continus en faveur de la paix et de la prospérité au Moyen-Orient», a déclaré Mme. Michaeli, dans un communiqué.

Le passage Alenby, au nom du général britannique qui a mis un terme à l’autorité turque sur la Palestine lors de la Première Guerre mondiale, que les Jordaniens ont rebaptisé ensuite pont roi Hussein, est le symbole de la paix froide entre la Jordanie et Israël, signée en 1994.

L’ouverture sans interruption du pont pourrait bénéficier du contexte de normalisation entre Israël et des pays arabes. Ce projet devrait bénéficier à l'économie israélienne, a indiqué la ministre Merav Michaeli.