Tétouan : 90 hectares de forêt incendiés et 70 habitations touchées

Les autorités locales de la région de Tétouan ont indiqué, ce vendredi, que les efforts se poursuivaient depuis hier, afin de maîtriser l’incendie de forêt qui s’est déclaré à Beni Idder. Jusqu’à présent, les flammes ont endommagé 90 hectares de couvert forestier composé de conifères et de variétés végétales secondaires, sans faire de morts pour l’instant, selon un communiqué parvenu à Yabiladi.

Afin de préserver la sécurité des habitants des alentours des foyers d’incendie, «225 habitants de 3 douars ont été transférés dans des lieux sûrs». Dans un décompte provisoire des pertes matérielles, les autorités indiquent que l’incendie «a touché environ 70 habitations (60 totalement et 10 partiellement) réparties sur deux douars, tout en provoquant la mort de 90 têtes de bétail».

«Des équipes d’intervention terrestres composées de membres des Forces armées royales, de la Gendarmerie royale, des Forces auxiliaires, de la Protection civile, des agents des eaux et forêts et des autorités locales ainsi que des volontaires issus de la population de la région, ont été mobilisés», a ajouté la même source.

De nombreux équipements et moyens techniques ont été mobilisés également, dont «des camions-citernes, des camions d’intervention initiale, des véhicules de transport, des ambulances, des bulldozers, des balayeuses et autres engins de lutte contre l’incendie, en plus de quatre avions ‘TurboTrash’ appartenant à la Gendarmerie royale», souligne encore le communiqué. «Douze sorties aériennes de lutte contre l’incendie ont été effectuées pour éteindre les points chauds brûlants», souligne la même source.